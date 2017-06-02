Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 июня 2017 года
Политика
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выводе страны из Парижского соглашения по климату, несмотря на недовольство бизнеса и союзников читать на WSJ.com читать на FT.com
Германия, Франция и Италия предупредили, что не намерены пересматривать условия Парижского соглашения по климату. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не присоединилась к заявлению европейских стран, на что обратила внимание британская оппозиция, ведь через несколько дней в стране парламентские выборы читать на FT.com
Черногории теперь приходится расплачиваться за решение вступить в НАТО, так как оно привело к ухудшению ее отношений с Россией читать на FT.com
Россия и Саудовская Аравия провели ряд встреч в Москве и Петербурге на этой неделе, в которых участвовал и президент Владимир Путин. На них стороны обсуждали возможные деловые сделки, в частности в энергетике, и безопасность на Ближнем Востоке читать на WSJ.com
Сирийские беженцы становятся источником разведывательных данных для возглавляемой США коалиции в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России). Информаторы получают за это деньги, но им приходится мириться с тем, что часто жертвами авиаударов коалиции становятся невинные люди читать на FT.com
Экономика
Экономика США посылает противоречивые сигналы, если смотреть на инфляцию и безработицу. Сейчас Федеральная резервная система придает больше значения созданию рабочих мест, ожидая, что оно ускорит инфляцию читать на WSJ.com
В пятницу министерство труда США представит ежемесячный доклад, посвященный занятости. Ожидается, что безработица останется на уровне 4,4% благодаря созданию новых рабочих мест читать на WSJ.com
Валюты развивающихся стран укрепились в этом году, но экономика большинства из них продолжила расти. Поэтому их центробанкам пока не приходилось реагировать на это читать на WSJ.com
Несмотря на высокий риск дефолта Венесуэлы, инвесторы приобретают ее суверенные облигации с долгим сроком погашения, которые сейчас торгуются с большим дисконтом. Даже несмотря на заявления оппозиции после скандальной сделки Goldman Sachs, немногие инвесторы верят, что будущее правительство откажется выполнять долговые обязательства читать на FT.com
ВВП Бразилии вырос на 1% в I квартале по сравнению с предыдущим кварталом благодаря сельскохозяйственному сектору. До этого экономика сокращалась восемь кварталов подряд. Но аналитики предупреждают о рисках, связанных с новым политическим скандалом в стране читать на FT.com
Иллинойс может стать первым штатом США с кредитным рейтингом спекулятивного уровня. Агентства S&P и Moody's опустили его рейтинг, и теперь он лишь на одну ступень выше этого уровня читать на WSJ.com читать на FT.com
Решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату несильно повлияет на деятельность американских компаний. Они пытаются сокращать выбросы и инвестировать в зеленые технологии самостоятельно, под давлением акционеров и властей других стран, а также штатов США, и ориентируются на долгосрочные тенденции читать на WSJ.com
Индустрия
В последние три месяца попытки американской PPG Industries приобрести нидерландского производителя красок Akzo Nobel так ни к чему и не привели. Теперь гендиректору PPG Майклу Макгэрри необходимо найти другие пути расширения компании читать на FT.com
Автомобили
Продажи General Motors (GM) в США за первые пять месяцев года снизились на 1%, что помогло Ford лидером рынка. GM приспосабливается к изменениям на американском авторынке и с январе объявила о планах сократить более 4000 человек читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Цены на нефть в пятницу утром опустились до трехмесячного минимума на фоне роста добычи в США и решения Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату читать на WSJ.com
Опрошенные WSJ аналитики впервые за восемь месяцев ухудшили прогноз цен на нефть, сомневаясь в эффективности международного соглашения о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com
«Газпром нефть» ведет переговоры с Saudi Aramco по поводу возможного обмена технологиями на фоне сотрудничества сотрудничества России и Саудовской Аравии по энергетической политике читать на FT.com
Финансы
Волатильность фондового рынка США в мае была минимальной с ноября 2006 г. Из-за этого инвесторы увеличивают ставки на то, что ситуация на рынке продолжит оставаться спокойной читать на WSJ.com
Пережив падение после победы Трампа на выборах, развивающиеся рынки затем продемонстрировали впечатляющий рост. Инвесторы увеличивают вложения в них, но некоторые задаются вопросом, не близко ли ралли к завершению. Особенно на фоне возрастающих опасений по поводу ситуации в Китае читать на FT.com
Blackstone и хедж-фонд Paulson & Co, имеющие связи с Белым домом, разрабатывают план реформы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Они хотят вывести их из-под контроля правительства США и восстановить стоимость своих инвестиций в них. Для этого они наняли инвестбанк Moelis читать на FT.com
Миллиардеру и руководителю китайского страховщика Anbang У Сяохуэю запрещено покидать страну, говорят его деловые партнеры. Anbang в последние годы активно покупала активы за границей, но Пекин пытается остановить отток капитала читать на FT.com читать на WSJ.com
Крупный план
Китайский конгломерат HNA Group заключил сделки примерно на $40 млрд за последние годы, в том числе став крупнейшим акционером Deutsche Bank. Такое агрессивное поведение привлекает внимание к его сложной корпоративной структуре и финансам читать на FT.com
Технологии
Планы SoftBank осуществить слияние спутниковых компаний OneWeb и Intelsat рухнули из-за отказа держателей облигаций последней читать на WSJ.com читать на FT.com
Китайская Baidu на неделе объявила о сотрудничестве с немецкими производителями автомобильных комплектующих Bosch и Continental. Это должно помочь ей в разработке технологий для самоуправляемых автомобилей читать на FT.com
14 графиков объясняют рост котировок акций Apple примерно на 60% за последний год читать на WSJ.com
Еврокомиссия в четверг отметила прогресс технологических компаний Alphabet, Facebook, Twitter и Microsoft в борьбе с проявлениями ненависти на их платформах читать на WSJ.com
Медиабизнес
Google позволит онлайн-изданиям взимать небольшую плату с людей, использующих блокировщики рекламы. Также Google запускает собственный блокировщик для рекламы, не соответствующей стандартам читать на FT.com
Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» известен роскошными вечеринками на яхтах, которые устраивали участники. Но в этом году организаторы стремятся ограничить это «чрезмерное празднование», особенно на фоне непростой ситуации в отрасли читать на FT.com
Потребительский рынок
Поскольку все меньше людей ходят обедать в рестораны, те экспериментируют с доставкой блюд читать на WSJ.com
Walmart тестирует доставку заказов, осуществляемую сотрудниками ее магазинов по пути с работы домой. Компания надеется, что это поможет ей конкурировать с Amazon читать на WSJ.com читать на FT.com
Китайская Fortune Fountain Capital (FFC) приобретет примерно за 164 млн евро почти 90% акций Baccarat, французского производителя хрусталя. FFC хочет расширить ее международный бизнес, при этом сохранив производство во Франции читать на FT.com
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