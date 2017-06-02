Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 июня 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выводе страны из Парижского соглашения по климату, несмотря на недовольство бизнеса и союзников читать на WSJ.com читать на FT.com

Германия, Франция и Италия предупредили, что не намерены пересматривать условия Парижского соглашения по климату. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не присоединилась к заявлению европейских стран, на что обратила внимание британская оппозиция, ведь через несколько дней в стране парламентские выборы читать на FT.com

Черногории теперь приходится расплачиваться за решение вступить в НАТО, так как оно привело к ухудшению ее отношений с Россией читать на FT.com

Россия и Саудовская Аравия провели ряд встреч в Москве и Петербурге на этой неделе, в которых участвовал и президент Владимир Путин. На них стороны обсуждали возможные деловые сделки, в частности в энергетике, и безопасность на Ближнем Востоке читать на WSJ.com

Сирийские беженцы становятся источником разведывательных данных для возглавляемой США коалиции в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России). Информаторы получают за это деньги, но им приходится мириться с тем, что часто жертвами авиаударов коалиции становятся невинные люди читать на FT.com

Экономика

Экономика США посылает противоречивые сигналы, если смотреть на инфляцию и безработицу. Сейчас Федеральная резервная система придает больше значения созданию рабочих мест, ожидая, что оно ускорит инфляцию читать на WSJ.com

В пятницу министерство труда США представит ежемесячный доклад, посвященный занятости. Ожидается, что безработица останется на уровне 4,4% благодаря созданию новых рабочих мест читать на WSJ.com

Валюты развивающихся стран укрепились в этом году, но экономика большинства из них продолжила расти. Поэтому их центробанкам пока не приходилось реагировать на это читать на WSJ.com

Несмотря на высокий риск дефолта Венесуэлы, инвесторы приобретают ее суверенные облигации с долгим сроком погашения, которые сейчас торгуются с большим дисконтом. Даже несмотря на заявления оппозиции после скандальной сделки Goldman Sachs, немногие инвесторы верят, что будущее правительство откажется выполнять долговые обязательства читать на FT.com

ВВП Бразилии вырос на 1% в I квартале по сравнению с предыдущим кварталом благодаря сельскохозяйственному сектору. До этого экономика сокращалась восемь кварталов подряд. Но аналитики предупреждают о рисках, связанных с новым политическим скандалом в стране читать на FT.com

Иллинойс может стать первым штатом США с кредитным рейтингом спекулятивного уровня. Агентства S&P и Moody's опустили его рейтинг, и теперь он лишь на одну ступень выше этого уровня читать на WSJ.com читать на FT.com

Решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату несильно повлияет на деятельность американских компаний. Они пытаются сокращать выбросы и инвестировать в зеленые технологии самостоятельно, под давлением акционеров и властей других стран, а также штатов США, и ориентируются на долгосрочные тенденции читать на WSJ.com

Индустрия

В последние три месяца попытки американской PPG Industries приобрести нидерландского производителя красок Akzo Nobel так ни к чему и не привели. Теперь гендиректору PPG Майклу Макгэрри необходимо найти другие пути расширения компании читать на FT.com

Автомобили

Продажи General Motors (GM) в США за первые пять месяцев года снизились на 1%, что помогло Ford лидером рынка. GM приспосабливается к изменениям на американском авторынке и с январе объявила о планах сократить более 4000 человек читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром опустились до трехмесячного минимума на фоне роста добычи в США и решения Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату читать на WSJ.com

Опрошенные WSJ аналитики впервые за восемь месяцев ухудшили прогноз цен на нефть, сомневаясь в эффективности международного соглашения о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com

«Газпром нефть» ведет переговоры с Saudi Aramco по поводу возможного обмена технологиями на фоне сотрудничества сотрудничества России и Саудовской Аравии по энергетической политике читать на FT.com

Финансы

Волатильность фондового рынка США в мае была минимальной с ноября 2006 г. Из-за этого инвесторы увеличивают ставки на то, что ситуация на рынке продолжит оставаться спокойной читать на WSJ.com

Пережив падение после победы Трампа на выборах, развивающиеся рынки затем продемонстрировали впечатляющий рост. Инвесторы увеличивают вложения в них, но некоторые задаются вопросом, не близко ли ралли к завершению. Особенно на фоне возрастающих опасений по поводу ситуации в Китае читать на FT.com

Blackstone и хедж-фонд Paulson & Co, имеющие связи с Белым домом, разрабатывают план реформы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Они хотят вывести их из-под контроля правительства США и восстановить стоимость своих инвестиций в них. Для этого они наняли инвестбанк Moelis читать на FT.com

Миллиардеру и руководителю китайского страховщика Anbang У Сяохуэю запрещено покидать страну, говорят его деловые партнеры. Anbang в последние годы активно покупала активы за границей, но Пекин пытается остановить отток капитала читать на FT.com читать на WSJ.com

Крупный план

Китайский конгломерат HNA Group заключил сделки примерно на $40 млрд за последние годы, в том числе став крупнейшим акционером Deutsche Bank. Такое агрессивное поведение привлекает внимание к его сложной корпоративной структуре и финансам читать на FT.com

Технологии

Планы SoftBank осуществить слияние спутниковых компаний OneWeb и Intelsat рухнули из-за отказа держателей облигаций последней читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Baidu на неделе объявила о сотрудничестве с немецкими производителями автомобильных комплектующих Bosch и Continental. Это должно помочь ей в разработке технологий для самоуправляемых автомобилей читать на FT.com

14 графиков объясняют рост котировок акций Apple примерно на 60% за последний год читать на WSJ.com

Еврокомиссия в четверг отметила прогресс технологических компаний Alphabet, Facebook, Twitter и Microsoft в борьбе с проявлениями ненависти на их платформах читать на WSJ.com

Медиабизнес

Google позволит онлайн-изданиям взимать небольшую плату с людей, использующих блокировщики рекламы. Также Google запускает собственный блокировщик для рекламы, не соответствующей стандартам читать на FT.com

Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» известен роскошными вечеринками на яхтах, которые устраивали участники. Но в этом году организаторы стремятся ограничить это «чрезмерное празднование», особенно на фоне непростой ситуации в отрасли читать на FT.com

Потребительский рынок

Поскольку все меньше людей ходят обедать в рестораны, те экспериментируют с доставкой блюд читать на WSJ.com

Walmart тестирует доставку заказов, осуществляемую сотрудниками ее магазинов по пути с работы домой. Компания надеется, что это поможет ей конкурировать с Amazon читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Fortune Fountain Capital (FFC) приобретет примерно за 164 млн евро почти 90% акций Baccarat, французского производителя хрусталя. FFC хочет расширить ее международный бизнес, при этом сохранив производство во Франции читать на FT.com

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