Саид Гуцериев: магазины «Техносила» сменят вывески на «Эльдорадо»

Группа «Сафмар» планирует ребрендировать магазины «Техносила» в «Эльдорадо», а бренд «Техносила» сохранится только для интернет-магазина, сообщил Саид Гуцериев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Техносила» будет интегрирована в «Эльдорадо». Скорее всего, бренд «Техносила» будет со временем уходить с рынка, «Техносила» будет ребрендироваться в «Эльдорадо» в ближайшее время, все к этому идет. Останется онлайн-платформа «Техносила», учитывая, что они сильные в этом направлении», – отметил Гуцериев.

Саид Гуцериев - сын основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар ритейла» - компании, которую «Сафмар» собирается создать на базе «М.видео», присоединив к ней «Эльдорадо».

«Будет ли это "Эльдорадо" территорией низких цен, а «М.видео» более премиальным брендом, еще точно не знаем. Два бренда будут конкурировать, будем стараться достигать максимальной стоимости через разделение костов и за счет масштабирования», – добавил он.