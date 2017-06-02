В продажу поступил объединенный проездной Москвы и Петербурга

В Москве и Санкт-Петербурге начали продавать объединенную транспортную карту, которая действует в двух столицах. Сейчас объединенные карты «Подорожник-Тройка» можно приобрести в кассах станций метро у Московского и Ленинградского вокзалов, позднее она появится во всех кассах метро.

«Особенно актуальны единые карты «Тройка» и «Подорожник» будут во время проведения в России крупнейших футбольных турниров – Кубка конфедераций, который пройдет уже этим летом, и чемпионата мира по футболу в 2018 г. В будущем в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Санкт–Петербурга может войти и подмосковная «Стрелка», – приводит пресс-служба Петербурского метрополитена слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Объединенные карты, которые можно купить в Москве и Петербурге, отличаются друг от друга по дизайну. Лицевая сторона московской карты выглядит как обычная «Тройка», а вот петербургская карта имеет «оригинальный дизайн с использованием символов Первопрестольной и Северной столицы».

На карту «Подорожник-Тройка» нужно будет и в Петербурге и в Москве записывать свои проездные билеты: в Москве это билет «Кошелек», а в Петербурге – «Единый электронный билет».