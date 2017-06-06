«Газпром» сообщил о соглашении с партнерами о дефицитном финансировании «Северного потока – 2»

«Газпром» 2 июня заключил с зарубежными партнерами соглашение о дефицитном финансировании «Северного потока – 2». Это сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы российской компании. Соглашение «регулирует обязательства по предоставлению кредита в адрес Nord Stream 2 AG в случае непривлечения – недостаточного привлечения проектного финансирования (до 70% общих затрат по проекту, или до 6,65 млрд евро)», цитирует агентство. Партнеры по проекту предоставят кредиты по ставке EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых в зависимости от объема финансирования.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании «Северного потока – 2». «Газпром» отмечал, что партнеры по «Северному потоку – 2» – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 г. Сам «Газпром» также предоставит финансирование проекту на таких же условиях. Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 млн евро.