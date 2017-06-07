Россияне смогут продавать мусор

Правительство вынесет на рассмотрение Госдумы проект поправок к законодательству об отходах, которые предусматривают льготные тарифы за раздельный сбор мусора и позволят россиянам продавать его переработчикам, пишет «Коммерсантъ».

Главная идея поправок - обеспечить максимальное использование вторсырья. Домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами, и они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами. При этом повышение этого тарифа выше «экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается», говорится в документе Минстроя.

После появления региональных операторов по обращению с отходами сумма платы за содержание жилого помещения должна уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора; после этого в платежках появится отдельная строка новой коммунальной услуги. Ожидается, что регионы должны перейти на новую схему в 2019 г.