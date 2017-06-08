Директор Wizz Air не исключил участия в новом лоукостере в России

Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air не исключает в будущем участия в проекте нового лоукостера в России, сказал сегодня коммерческий директор компании Джордж Михалопулос. «На данный момент - нет [таких планов]. Я не исключаю, что такое может быть, но на данный момент - нет», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

О том, что «российские финансовые инвесторы» рассматривают возможность создания в России авиакомпании-лоукостера с иностранным участием, на прошлой неделе сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников на рынке. Консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малазийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими, отмечало издание, в частности, обсуждалось создание СП.

Стартовые переговоры состоялись также с Российским фондом прямых инвестиций. По данным "Коммерсанта", новый перевозчик будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта.