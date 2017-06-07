Дворкович рассказал об идее создания нового лоукостера в России

В России отдельные инвесторы поддерживают идею создания нового лоукостера, но пока нет даже бизнес-плана. Так вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал появившуюся в СМИ публикацию.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источники, что российские финансовые инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании в стране.

«Это пока на уровне идеи. Пока еще нет даже бизнес-плана. Не у государства, а у отдельных инвесторов», — пояснил Дворкович. В свою очередь министр транспорта Максим Соколов заявил, что Минтранс поддерживает идею создания лоукостеров в России, но конкретных предложений пока нет.