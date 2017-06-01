«Коммерсантъ»: В России обсуждается создание новой авиакомпании-лоукостера с иностранным участием

Российские финансовые инвесторы ведут переговоры с иностранными лоукостерами о возможности создать в России еще одну низкобюджетную авиакомпанию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. По их данным, переговоры велись в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими. С ними обсуждалось создание совместного предприятия. Также прошли первоначальные переговоры с с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В самом фонде от комментариев отказались. Информированный источник газеты сказал, что РФПИ пока только был приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал.

Предполагается, что лоукостер могут создать на базе российской авиакомпании, у которой уже есть сертификат эксплуатанта, обсуждается организация его рейсов из крупных региональных аэропортов. Регионы потеряли значительную часть пассажиропотока после ухода с рынка «Трансаэро» осенью 2015 г., объединения дочерних авиакомпаний «Аэрофлота» на базе «России» весной 2016 г. и сокращения присутствия этой авиакомпании в «Пулково», напоминает издание. Создание низкобюджетного перевозчика «позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки», сказал один из источников газеты.