«Победа» оптимизирует долю билетов по минимальной цене 999 рублей

В этом году она может составить 7,7% по сравнению с 10% в 2015 году и 6,8% в 2016 году

Wены «Победы» в среднем и без промотарифов самые низкие Максим Стулов / Ведомости

В 2017 г. «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») увеличит количество самых дешевых билетов (999 руб. с учетом сборов и тарифов) минимум на 20,7% до 350 000 билетов, рассказала представитель компании Елена Селиванова. За первые четыре месяца предложено уже 120 000 билетов по минимальному тарифу, добавила она.

В 2015 г. (первый полный год работы) «Победа» перевезла 3,1 млн пассажиров, из них 10% – за 999 руб., рассказывал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В 2016 г. было продано 290 000 билетов за 999 руб., или 6,8% (всего было 4,3 млн пассажиров); в этом году доля промобилетов может составить 7,7% (всего «Победа» планирует перевезти 4,5 млн человек).

«С нашим пассажиропотоком, динамикой и загрузкой доля билетов по 999 руб. именно примерно в 8% оптимальна. Мы изначально говорили о том, что количество билетов по минимальному тарифу ограничено и сильно разнится от направления, даты вылета и сезонного фактора», – поясняет Селиванова.

Без багажа дешевле «Тариф может быть снижен при существенном изменении законодательства. Так, отмена обязательства бесплатно провозить 10 кг багажа позволила бы еще на 20% снизить базовую цену. Тем более что более трети наших клиентов не пользуются правом провоза багажа и путешествуют налегке», – говорит Селиванова. Средняя цена билета «Победы» в этом году – 3500 руб.

«999 руб. – это промоцена, так же как билеты EasyJet за 10 евро. Такие цены активно используют, например, когда нужно «раскатывать» новые маршруты. Пассажиры, купившие такой билет, начинают хвастаться своим знакомым, как дешево можно летать, обеспечивая лоукостер бесплатной рекламой, – говорит младший партнер Bain & Company Андрей Панов. – Поэтому логично, что в 2016 г., когда парк «Победы» не рос, а спрос и так был бешеным, число таких билетов сократилось. Разница между 6,8 и 7,7% больше похожа на статистическую погрешность».

Промобилеты распределяются на рейсах «Победы» неравномерно: на востребованное курортное или международное направление в сезон их может вообще не быть, а условно рейс Москва – Киров («Победа» с марта перестала летать в Киров, не договорившись с аэропортом о сборах за обслуживание) мог наполовину продаваться по 999 руб., рассказал человек, близкий к группе «Аэрофлот».

Долю промобилетов можно снизить сильнее, считает гендиректор Ozon Travel Дмитрий Яковлев: с одной стороны, с момента выхода «Победы» на рынок средние тарифы сильно упали, на короткие направления у других авиакомпаний цены могут быть ненамного выше, так что 999 руб. не так поражают воображение. С другой стороны, цены «Победы» в среднем и без промотарифов самые низкие, известность компании высока, многие ориентированы именно на нее, а промоакции должны когда-то заканчиваться, добавляет он. Сейчас у лоукостера другой способ привлекать пассажиров: очень дешевые международные перелеты, говорит Яковлев. В Европу «Победа» летает в основном в маленькие аэропорты, откуда автобусом доставляет желающих в большие города (Милан, Барселону, Мюнхен).

«Победа» третий год подряд лидирует среди регулярных российских авиакомпаний по загрузке кресел: в 2015 г. она была 81,7%, в январе – апреле 2017 г. – 92,1% (данные Росавиации).