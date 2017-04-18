Росавиация назвала незаконной причину недопуска ребенка-инвалида на рейс «Победы»

Росавиация назвала причиной инцидента с отказом в перевозке ребенка-инвалида авиакомпанией «Победа» отсутствие свободных мест на борту из-за не соответствующего российскому законодательству овербукинга. Авиакомпании рекомендовано провести служебное расследование и урегулировать претензии в досудебном порядке, сообщила пресс-служба Росавиации.

«По имеющейся в распоряжении Росавиации документации о количестве перевезённых пассажиров, отсутствие на борту воздушного судна свободных мест стало фактической причиной отказа в регистрации мамы с ребенком-инвалидом на рейс авиакомпании», - говорится в сообщении. «По предварительным данным, причиной отказа в перевозке пассажира с ребенком, страдающим ДЦП, стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета, так называемый overbooking, который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, но не соответствует воздушному законодательству Российской Федерации», - отмечается в нем.

В пресс-службе ведомства отметили, что в России овербукинг, являющийся, по сути, перепродажей билетов, запрещен, поскольку при нем обязательства авиаперевозчика перед пассажиром не выполняются. «Росавиация считает крайне неуклюжими и некрасивыми попытки авиакомпании объяснять произошедшее тем, что пассажир прибыл на регистрацию за 2 минуты до ее закрытия», - заявили в ведомстве.

Кроме того, Росавиация порекомендовала руководству авиакомпании «Победа» незамедлительно провести внутреннее служебное расследование по факту перепродажи билетов на рейс и привлечь всех причастных к ответственности вплоть до увольнения.

"Не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот безобразный случай, авиакомпании необходимо принести пассажирам свои извинения, компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке. Расследование подробностей этого случая продолжается", - говорится в сообщении.

«Законодательство Российской Федерации в части защиты прав потребителей фактически приравнивает «перебронирование к мошенничеству», - цитирует сайт Росавиации комментарий представителя одной из российских авиакомпаний газете «Коммерсантъ».

Сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс ребенку с церебральным параличом и его матери, которые планировали вылететь из Москвы в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. «Победа» сообщила, что руководитель группы по наземному обеспечению уже уволен за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту. Компания проводит служебное расследование.

В сообщении перевозчика отмечалось, что пассажирка с больным ребенком «прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса». Им предложили альтернативный рейс другой компании из «Шереметьево» и «специальный комфортный трансфер из "Внуково"».