Инцидентом с недопуском ребенка с ДЦП на рейс «Победы» занялась прокуратура

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку сообщений СМИ об отказе авиакомпании «Победа» пустить на рейс мать с ребенком, страдающим ДЦП. Это сообщает сайт ведомства. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, обещает прокуратура.

Инцидент с недопуском ребенка и его матери на борт произошел 15 апреля во «Внуково».

«Победа» сообщила, что руководитель группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту уже уволен. Компания проводит служебное расследование. В сообщении перевозчика отмечалось, что пассажирка с больным ребенком «прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса». Им предложили альтернативный рейс другой компании из «Шереметьево» и «специальный комфортный трансфер из "Внуково".

«Авиакомпания «Победа» полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля», – заверяет перевозчик. Компания начала разработку особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями и доработала систему бронирования билетов, с тем чтобы уже на этой стадии клиент мог уведомить перевозчика, что ему нужна помощь в организации посадки или специальном сопровождении.