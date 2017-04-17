Росавиация проверит «Победу» из-за отказа допустить на рейс ребенка-инвалида

Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) проводится проверка случая отказа авиакомпании «Победа» допустить на рейс Москва - Екатеринбург маму с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, сообщило ведомство.

«Во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник авиакомпании "Победа" - супервайзер группы по организации пассажирских перевозок - отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим сбоем в программе по списку пассажиров», - говорится в сообщении.

Сотрудники авиакомпании предложили потерпевшей вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта "Шереметьево".