В США регулятор разрешил сделку General Electric и Baker Hughes на одном условии

http://1prime.ru/energy/20170613/827560823.htmlВ США антимонопольное ведомство разрешило концерну General Electric (GE) купить нефтегазовую сервисную компанию Baker Hughes, одну из крупнейших в мире. Как передает «Прайм» со ссылкой на сообщение Минюста, сделка одобрена на условии отделения подразделения GE Water & Process Technologies, иначе она может плохо сказаться на уровне конкуренции на рынке США.

О планах GE купить Baker Hughes и объединить их нефтегазовый бизнес стало известно в конце октября 2016 г. Сообщалось, что GE получит 62,5% акций новой компании, а акционеры Baker Hughes – по $17,5 за акцию и 37,5%-ную долю в новой компании. Новая объединенная компания c прогнозируемой выручкой $32 млрд станет крупнейшим поставщиком оборудования, технологий и услуг в нефтегазовой промышленности.