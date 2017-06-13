Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 июня 2017 года
Политика
Сенат США представил законопроект о введении дополнительных экономических санкций против России в связи с ее предполагаемыми попытками вмешаться в выборы на Западе и ее действиями на Украине и в Сирии читать на WSJ.com
Генпрокурор США Джефф Сешнс во вторник на слушаниях даст показания комитету по разведке сената, расследующему возможное вмешательство России в президентские выборы читать на WSJ.com
В России полиция в понедельник задержала сотни участников антикоррупционных протестов, в том числе оппозиционера Алексея Навального читать на WSJ.com читать на FT.com
Великобритания рискует покинуть ЕС в марте 2019 г. без соглашения о будущих отношениях с блоком, если продолжит и дальше терять время, предупредил в интервью FT Мишель Барнье, курирующий переговоры со стороны ЕС читать на FT.com
Панама установила дипломатические отношения с Китаем и разорвала их с Тайванем. Это победа для Пекина, пытающегося изолировать автономный остров. У Тайваня теперь только 20 официальных союзников читать на WSJ.com читать на FT.com
Крупный план
Оппозиционер Алексей Навальный надеется, что протесты помогут создать проблемы Владимиру Путину перед президентскими выборами читать на FT.com
Экономика
Дональд Трамп сильно критиковал председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен во время президентской кампании. Но после его победы на выборах их отношения были на удивление гладкими. Но многие эксперты ждут, что он не будет номинировать ее на второй срок. Полномочия Йеллен истекают в феврале читать на WSJ.com
Китай больше не боится ФРС США. Ожидается, что его центробанк не станет повышать процентные ставки на этой неделе несмотря на их возможное повышение в США, которое может ускорить отток капитала из Китая читать на FT.com
Инфляция в Великобритании в мае достигла 2,9% из-за роста цен на импортные товары. Это ее максимальный уровень за четыре года читать на FT.com
Занятость в развитых странах превысила докризисный пик, сказано в докладе Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но вновь создаваемые рабочие места хуже тех, что были раньше, поэтому недовольство по поводу неравенства растет читать на FT.com
Индустрия
Гендиректор General Electric Джефф Иммелт, руководивший компанией 16 лет, летом покинет этот пост. Его место займет Джон Флэннери, возглавляющий подразделение по производству медицинского оборудования. Иммелт значительно реструктурировал бизнес GE, но при нем котировки акций корпорации снизились несмотря на рост фондового рынка читать на WSJ.com читать на FT.com
Уходящий с поста гендиректора GE Джефф Иммелт в интервью FT рассказал, какой совет он дал своему преемнику Джону Флэннери читать на FT.com
Новый гендиректор GE Джон Флэннери уже 30 лет работает в корпорации. Аналитики отмечают его знания в вопросах финансов, но также и ограниченный опыт в управлении ключевыми операциями GE читать на WSJ.com читать на FT.com
ISS и Glass Lewis, консультирующие акционеров золотодобывающей компании Petropavlovsk, выступили за то, чтобы Питер Хамбро остался в ее совете директоров. На его уходе настаивают «Ренова» и другие крупные акционеры читать на FT.com
Гендиректор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер в интервью WSJ раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поддержал воздушную блокаду государства его соседями читать на WSJ.com
Автомобили
Opel сменила гендиректора перед своим поглощением французской Groupe PSA. Карла-Томаса Нойманна сменил Михаэль Лохшеллер, занимавший до этого пост финансового директора читать на WSJ.com читать на FT.com
Корпорация Ayala стремится приобрести нишевых немецких производителей автомобильных комплектующих в попытке развить автомобильную отрасль Филиппин читать на FT.com
Энергоресурсы
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае увеличилась из-за Нигерии и Ливии, которым разрешено не участвовать в соглашении о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com читать на FT.com
Саудовская Аравия снижает экспорт нефти в США до минимального за 30 лет уровня для этого времени года в попытках сократить глобальный избыток предложения читать на WSJ.com
Члены ОПЕК обеспокоены тем, когда спрос на нефть достигнет пика, поэтому их внимание приковано к Индии. Она является для них важным рынком, но хочет снизить свою зависимость от импорта нефти и развивать возобновляемую энергетику читать на FT.com
Казахстанский «Казмунайгаз» снижает свой долг, надеясь провести IPO в ближайшие годы читать на FT.com
Финансы
Министерство финансов США в своем докладе предложило значительно смягчить правила регулирования финансового сектора, принятые при Бараке Обаме. Но предложения вызвали критику у демократов и организаций по защите прав потребителей читать на WSJ.com читать на FT.com
«Индекс страха» VIX, созданный для оценки волатильности на фондовым рынке, сам стал объектом торгов, так как появилось много связанных с ним деривативов. Парадоксально, но низкий уровень волатильности сейчас пугает некоторых инвесторов читать на WSJ.com
Еврокомиссия настаивает, что она должна иметь возможность контролировать клиринг транзакций в евро после Brexit. Из-за этого некоторым клиринговым центрам, возможно, придется переехать из Лондона на территорию ЕС читать на WSJ.com читать на FT.com
На финансовом рынке Китая наблюдается новый признак стресса — во вторник доходность 10-летних гособлигаций страны опустилась ниже доходности однолетних впервые с 2013 г. читать на WSJ.com
Технологии
Киберэксперты идентифицировали вредоносную программу, из-за которой произошло отключение электроэнергии в Киеве в 2016 г. Они предупреждают американские компании, что такая же атака может произойти и в США читать на WSJ.com
Акции технологических гигантов немного подешевели в понедельник после резкого снижения их котировок в пятницу. Некоторые специалисты считают это коррекцией рынка после сильного роста котировок их акций в этом году читать на FT.com
В ноябре начнутся продажи новой консоли Xbox, но Microsoft решила не оснащать ее технологией виртуальной реальности несмотря на конкуренцию с Sony читать на WSJ.com читать на FT.com
Медиабизнес
Facebook намерена к концу года ввести функцию, которая позволит людям платно подписываться на издания прямо из ее мобильного приложения читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Казалось бы, что ослабление фунта после референдума о Brexit должно было помочь английским виноделам. Но английское вино остается нишевым продуктом, поэтому ослабление фунта не помогает увеличить экспорт, а только увеличивает издержки производителей читать на WSJ.com
Ритейлеры умеряют свои амбиции в Африке, где небольшие рынки и экономические и логистические проблемы ограничивают их рост. Даже африканские ритейлеры ориентируются на иностранные рынки в стремлении увеличить доходы. По разным оценкам, средний класс в Африке составляет от 20 млн до 350 млн человек читать на WSJ.com
Nestle меняет стратегию и сосредоточится в Африке на потребителях с невысокими доходами, а не на среднем классе читать на FT.com
Менеджмент
Кризис в руководстве Uber усиливается. Гендиректор Трэвис Каланик может уйти в отпуск, а его ближайший соратник Эмиль Майкл покинул компанию на фоне продолжающихся расследований в отношении ее корпоративной культуры. Во вторник Каланик представит сотрудникам доклад, подготовленный бывшим генпрокурором США Эриком Холдером читать на WSJ.com читать на FT.com
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