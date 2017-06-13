Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 июня 2017 года

Политика

Сенат США представил законопроект о введении дополнительных экономических санкций против России в связи с ее предполагаемыми попытками вмешаться в выборы на Западе и ее действиями на Украине и в Сирии читать на WSJ.com

Генпрокурор США Джефф Сешнс во вторник на слушаниях даст показания комитету по разведке сената, расследующему возможное вмешательство России в президентские выборы читать на WSJ.com

В России полиция в понедельник задержала сотни участников антикоррупционных протестов, в том числе оппозиционера Алексея Навального читать на WSJ.com читать на FT.com

Великобритания рискует покинуть ЕС в марте 2019 г. без соглашения о будущих отношениях с блоком, если продолжит и дальше терять время, предупредил в интервью FT Мишель Барнье, курирующий переговоры со стороны ЕС читать на FT.com

Панама установила дипломатические отношения с Китаем и разорвала их с Тайванем. Это победа для Пекина, пытающегося изолировать автономный остров. У Тайваня теперь только 20 официальных союзников читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Оппозиционер Алексей Навальный надеется, что протесты помогут создать проблемы Владимиру Путину перед президентскими выборами читать на FT.com

Экономика

Дональд Трамп сильно критиковал председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен во время президентской кампании. Но после его победы на выборах их отношения были на удивление гладкими. Но многие эксперты ждут, что он не будет номинировать ее на второй срок. Полномочия Йеллен истекают в феврале читать на WSJ.com

Китай больше не боится ФРС США. Ожидается, что его центробанк не станет повышать процентные ставки на этой неделе несмотря на их возможное повышение в США, которое может ускорить отток капитала из Китая читать на FT.com

Инфляция в Великобритании в мае достигла 2,9% из-за роста цен на импортные товары. Это ее максимальный уровень за четыре года читать на FT.com

Занятость в развитых странах превысила докризисный пик, сказано в докладе Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но вновь создаваемые рабочие места хуже тех, что были раньше, поэтому недовольство по поводу неравенства растет читать на FT.com

Индустрия

Гендиректор General Electric Джефф Иммелт, руководивший компанией 16 лет, летом покинет этот пост. Его место займет Джон Флэннери, возглавляющий подразделение по производству медицинского оборудования. Иммелт значительно реструктурировал бизнес GE, но при нем котировки акций корпорации снизились несмотря на рост фондового рынка читать на WSJ.com читать на FT.com

Уходящий с поста гендиректора GE Джефф Иммелт в интервью FT рассказал, какой совет он дал своему преемнику Джону Флэннери читать на FT.com

Новый гендиректор GE Джон Флэннери уже 30 лет работает в корпорации. Аналитики отмечают его знания в вопросах финансов, но также и ограниченный опыт в управлении ключевыми операциями GE читать на WSJ.com читать на FT.com

ISS и Glass Lewis, консультирующие акционеров золотодобывающей компании Petropavlovsk, выступили за то, чтобы Питер Хамбро остался в ее совете директоров. На его уходе настаивают «Ренова» и другие крупные акционеры читать на FT.com

Гендиректор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер в интервью WSJ раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поддержал воздушную блокаду государства его соседями читать на WSJ.com

Автомобили

Opel сменила гендиректора перед своим поглощением французской Groupe PSA. Карла-Томаса Нойманна сменил Михаэль Лохшеллер, занимавший до этого пост финансового директора читать на WSJ.com читать на FT.com

Корпорация Ayala стремится приобрести нишевых немецких производителей автомобильных комплектующих в попытке развить автомобильную отрасль Филиппин читать на FT.com

Энергоресурсы

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае увеличилась из-за Нигерии и Ливии, которым разрешено не участвовать в соглашении о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовская Аравия снижает экспорт нефти в США до минимального за 30 лет уровня для этого времени года в попытках сократить глобальный избыток предложения читать на WSJ.com

Члены ОПЕК обеспокоены тем, когда спрос на нефть достигнет пика, поэтому их внимание приковано к Индии. Она является для них важным рынком, но хочет снизить свою зависимость от импорта нефти и развивать возобновляемую энергетику читать на FT.com

Казахстанский «Казмунайгаз» снижает свой долг, надеясь провести IPO в ближайшие годы читать на FT.com

Финансы

Министерство финансов США в своем докладе предложило значительно смягчить правила регулирования финансового сектора, принятые при Бараке Обаме. Но предложения вызвали критику у демократов и организаций по защите прав потребителей читать на WSJ.com читать на FT.com

«Индекс страха» VIX, созданный для оценки волатильности на фондовым рынке, сам стал объектом торгов, так как появилось много связанных с ним деривативов. Парадоксально, но низкий уровень волатильности сейчас пугает некоторых инвесторов читать на WSJ.com

Еврокомиссия настаивает, что она должна иметь возможность контролировать клиринг транзакций в евро после Brexit. Из-за этого некоторым клиринговым центрам, возможно, придется переехать из Лондона на территорию ЕС читать на WSJ.com читать на FT.com

На финансовом рынке Китая наблюдается новый признак стресса — во вторник доходность 10-летних гособлигаций страны опустилась ниже доходности однолетних впервые с 2013 г. читать на WSJ.com

Технологии

Киберэксперты идентифицировали вредоносную программу, из-за которой произошло отключение электроэнергии в Киеве в 2016 г. Они предупреждают американские компании, что такая же атака может произойти и в США читать на WSJ.com

Акции технологических гигантов немного подешевели в понедельник после резкого снижения их котировок в пятницу. Некоторые специалисты считают это коррекцией рынка после сильного роста котировок их акций в этом году читать на FT.com

В ноябре начнутся продажи новой консоли Xbox, но Microsoft решила не оснащать ее технологией виртуальной реальности несмотря на конкуренцию с Sony читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook намерена к концу года ввести функцию, которая позволит людям платно подписываться на издания прямо из ее мобильного приложения читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Казалось бы, что ослабление фунта после референдума о Brexit должно было помочь английским виноделам. Но английское вино остается нишевым продуктом, поэтому ослабление фунта не помогает увеличить экспорт, а только увеличивает издержки производителей читать на WSJ.com

Ритейлеры умеряют свои амбиции в Африке, где небольшие рынки и экономические и логистические проблемы ограничивают их рост. Даже африканские ритейлеры ориентируются на иностранные рынки в стремлении увеличить доходы. По разным оценкам, средний класс в Африке составляет от 20 млн до 350 млн человек читать на WSJ.com

Nestle меняет стратегию и сосредоточится в Африке на потребителях с невысокими доходами, а не на среднем классе читать на FT.com

Менеджмент

Кризис в руководстве Uber усиливается. Гендиректор Трэвис Каланик может уйти в отпуск, а его ближайший соратник Эмиль Майкл покинул компанию на фоне продолжающихся расследований в отношении ее корпоративной культуры. Во вторник Каланик представит сотрудникам доклад, подготовленный бывшим генпрокурором США Эриком Холдером читать на WSJ.com читать на FT.com

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