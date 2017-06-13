Минфин России сэкономил с помощью Uber и «Яндекс.Такси» более 11 млн рублей

Минфин России с помощью Uber и «Яндекс.Такси» сэкономил более 11 млн руб., сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

Предположительно эта сумма сэкономлена в 2017 г., поскольку Нестеренко сообщила о сокращении издержек при рассмотрении поправок в бюджет на 2017 г.

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и "Яндекс.Такси". У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн руб., на финансовое обеспечение Московского финансового форума», - сказала замминистра. Она пояснила, что Минфин перераспределяет ассигнования внутри министерства.