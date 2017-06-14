Суд по ходатайству «Аэрофлота» сократил требования к ГСС до 448,5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 13 июня по ходатайству ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» сократил размер иска авиакомпании к АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) с 576 млн руб. до 448,5 млн руб., говорится в материалах суда.

Дело рассматривалось по иску «Аэрофлота» о взыскании с АО «ГСС» 576 млн руб. убытков по договору поставки от 2 июня 2011 г.

Суд на предварительном заседании 13 июня решил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО «ВЭБ-лизинг» и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Основное заседание по делу назначено на 11 июля.

Между тем «Аэрофлот» 29 мая подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к ГСС - о взыскании около 2,1 млрд руб. Его рассмотрение назначено на 28 июня.

АО «ГСС» основано в 2000 г. для реализации проектов в области гражданской авиатехники, в том числе разработки и производства самолетов семейства Sukhoi Superjet. Единственный акционер компании - ПАО «Сухой» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» ).