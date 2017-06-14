Анонс «Ведомостей» на 15 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
ЦБ, как ожидается, изменит ключевую ставку в эту пятницу;
60% россиян считают, что их профессия сильно изменится за 10 лет;
выросла доля компаний, готовых набирать и сокращать персонал;
Берни Сандерс мог бы поспорить на выборах с Трампом, если бы не уступил Клинтон.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как судят арестованных на митингах протеста.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».