Анонс «Ведомостей» на 15 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ЦБ, как ожидается, изменит ключевую ставку в эту пятницу;

60% россиян считают, что их профессия сильно изменится за 10 лет;

выросла доля компаний, готовых набирать и сокращать персонал;

Берни Сандерс мог бы поспорить на выборах с Трампом, если бы не уступил Клинтон.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как судят арестованных на митингах протеста.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».