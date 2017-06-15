«Газпром»: допуск «Роснефти» к экспорту газа обсуждался на самом высоком уровне

Вопрос о доступе «Роснефти» к экспорту трубопроводного газа обсуждался на самом высоком уровне, заявил зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев на брифинге в рамках конференции Российского газового общества «Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС».

«Тематика экспорта трубопроводного газа обсуждалась на самом высоком уровне, но экономический эффект для "Роснефти", может, и был бы, но не для России. Мы сделали расчет, что налоговые поступления могут существенным образом сократиться. Не думаю, что кто-то может пойти на такие шаги для российского бюджета», - сказал Медведев.

Комментируя динамику потребления газа в Европе, он сказал: «Сталкивались с прогнозами снижения спроса на газ в Европе. Но в последние два года видим только изменение этой тенденции. Немаловажным фактором послужило снижение цен на нефть, и, поскольку цены на газ по-прежнему сильно коррелируют с ценами на нефть, и мы видим стабилизацию на уровне $180-200, если смотреть по действующим хабам. Я бы хотел цену чуть повыше, но спрос чтобы остался тем же. Действующая цена для нас приемлема - работали и не при таких ценах».