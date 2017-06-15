Анонс «Ведомостей» на 16 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

каждый третий сотрудник малого бизнеса подрабатывает на стороне;

в ЕС отменили плату за роуминг, но не везде;

спрос на смартфоны смещается в регионы.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: с переводов с карты на карту в любой момент могут потребовать заплатить налог

и статью на полосе «Комментарии»: прямая линия с президентом должна нарисовать как бы реальную картину жизни в стране.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».