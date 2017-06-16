Медведев поручил продлить срок действия ставки НДС в 10% на внутренние воздушные перевозки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтрансу до 1 сентября проработать вопрос продления до конца 2020 г. срока действия ставки НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров в размере 10%, а также доложить о целесообразности ее обнуления. Об этом говорится в опубликованных сегодня на сайте кабмина решениях по итогам совещания о дополнительных мерах господдержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса на российскую авиационную технику.

«Минфину России, Минтрансу России подготовить и в установленном порядке внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2020 г. действия ставки НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в размере 10%. Одновременно доложите о целесообразности снижения указанной ставки до 0%», - говорится в документе.

Кроме того, Минтрансу, Росавиации и Минпромторгу совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) поручено до сентября 2017 г. обеспечить сертификацию двигателя ПД-14 (авиадвигатель для нового российского пассажирского самолета МС-21). Также в сентябре Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам необходимо подготовить предложения по применению механизма trade-in, который предусматривает выкуп бывших в эксплуатации воздушных судов с зачетом их стоимости при приобретении самолетов МС-21.

«Минпромторгу России, Минфину России совместно с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" представить согласованные предложения по обеспечению финансирования в период 2018-2020 гг. работ по созданию самолета МС-21 и разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в рамках российско-китайского межправительственного соглашения. Срок - до 1 августа 2017 г.», - говорится в поручениях премьера.

Премьер также поручил Минпромторгу, Минтрансу, Росавиации, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с «Аэрофлотом» разработать комплекс мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов «Сухой Суперджет-100» до мировых показателей. Соответствующий доклад ведомствам необходимо представить правительству в августе 2017 г.