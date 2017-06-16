ФАС выявила картельный сговор при подсветке зданий вокруг Кремля

Московское управление ФАС выявило признаки картельного сговора двух компаний на конкурсе по организации художественной подсветки зданий вокруг Кремля, а также по освещению транспортных развязок на Каширском и Новорижском шоссе. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО «Агентство развития перспективных технологий» и ООО «Прайм сервис». По мнению ФАС, их соглашение привело к манипулированию с ценами на торгах.

Заказчиком торгов был столичный департамент топливно-энергетического хозяйства. Общая начальная максимальная цена по четырем аукционам превышала 625 млн руб., напоминает пресс-служба УФАС. Обе компании, подав на аукционе по одному или несколько ценовых предложений, затем отказались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по аукционам составило от 1% до 5% от начальной цены контракта.

УФАС выяснило, что в заявках этих компаний указаны полностью идентичные документы, там совпадали названия и заголовки файлов, сохраненные друг за другом с разницей в несколько секунд. Также в их заявках совпадала информация о технических характеристиках предлагаемых товаров, при этом заказчиком не было предусмотрено конкретных показателей для этих товаров.