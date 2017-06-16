В Канаде рабочие Evraz проголосовали за забастовку

В Канаде единодушно проголосовали за забастовку рабочие Evraz Calgary. Это сообщает CBC со ссылкой на заявление профсоюза сталелитейщиков, который представляет интересы 300 работников этого предприятия. Забастовкой предлагается выразить несогласие с предложениями менеджмента по пенсиям и зарплатам для нового коллективного договора.

В мае за забастовку проголосовали 99,3% рабочих Evraz Regina, еще одного канадского предприятия Evraz.

Evraz North America заявила, что обычно не комментирует продолжающиеся переговоры.

Evraz Calgary - поставщик на североамериканском рынке труб нефтепромыслового сортамента. Прокатный стан по производству сварных труб специализируется на производстве трубопроводов, труб и корпусов для нефтегазовых скважин и на термообработке. Evraz Reginа будет основным поставщиком труб для для второй очереди нефтепровода Trans Mountain компании Kinder Morgan.

Evraz контролируется Lanebrook Limited (владеет 63,79% акций). Основные владельцы Evraz - Роман Абрамович (31,03%), Александр Абрамов (21,38%), Александр Фролов (10,68%), Геннадий Козовой (5,90%), Александр Вагин (5,84%), Евгений Швидлер (3,09%).