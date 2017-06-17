В России возобновилось производство судов «Комета» на подводных крыльях

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что в России возобновилось производство судов на подводных крыльях типа «Комета». Об этом он заявил на встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

На вопрос, возобновились ли продажи «Комет» (Греция закупала подобные судна 30 лет назад), Соколов ответил: «Продажи еще нет, а вот производство "Комет" возобновилось».

«Мы ее даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был "Чайка". Поэтому эта "Комета" получила название "Чайка". Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт», — сказал Соколов.

По словам министра, Рыбинский завод готов и дальше производить такие судна. Комментируя информацию о том, что Греция обсуждает закупки «Комет», Соколов отметил: «Я как министр транспорта и как сопредседатель смешанной комиссии готов поддержать любые предложения со стороны Греции».