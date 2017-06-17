Хоккеистам московского «Динамо» три месяца не платят зарплату

Капитан московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Терещенко сообщил о проблемах с зарплатами в команде. «Мы хотим обратиться с заявлением о катастрофической ситуации, которая сложилась в "Динамо". Более трех месяцев не выплачивается заработная плата», — сказал Терещенко на пресс-конференции.

«Команду вынуждают разрывать контракты со старым клубом и заключать новые без погашения долгов, а через две недели уже старт сезона, он находится под угрозой», — добавил капитан. По его словам, «на улице может оказаться вся структура ХК "Динамо", это более 1000 человек, дети, персонал, тренеры, врачи».

Ранее стало известно о конфликте между Центральным советом физкультурно-спортивного общества «Динамо» и хоккейным клубом «Динамо». Одним из последствий конфликта стала, в частности, проверка, которую проводили в клубе правоохранительные органы. Проверка была связана с информацией о возможном присвоении средств.

Кроме того, у ХК «Динамо» возникли проблемы с подачей заявки на участие в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги, но в итоге клуб к соревнованиям допустили.