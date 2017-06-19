Потребление хлеба в России за 10 лет снизилось на четверть

Потребление хлеба в России за последние 10 лет снизилось на четверть. Минпромторг и Роскачество начинают масштабное исследование этого продукта.

В пресс-релизе, приуроченном к этому мероприятию, сообщается, что проект позволит провести анализ качества хлеба и выявить производителей, достойных государственного Знака качества. Исследование пройдет по трем направлениям - на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, процитированный в пресс-релизе, «современные экономические реалии подталкивают рынок ориентироваться уже не только на ценовую доступность хлеба, но и на его потребительские характеристики». «Отличительной чертой настоящего времени является тот факт, что отечественный покупатель стал гораздо реже приобретать этот традиционный для нашего стола продукт: только за последние десять лет потребление хлеба сократилось на четверть - с 66 до 49 кг на человека в год», - сказал он.

Министр отметил, что такие данные обусловлены исключительно осознанным выбором потребителя, а не сокращением доходов населения или дефицитом хлеба.