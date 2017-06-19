ГСС надеется сертифицировать SSJ-100 для полетов в Китае в 2018 году

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) надеется получить разрешение для полетов авиалайнера SSJ-100 в Китай в 2018 г, сообщил в интервью ТАСС президент ГСС Владислав Масалов.

По его словам, на данный момент нужно согласовать условия сертификации двигателя (на SSJ-100 устанавливается российско-французский двигатель SaM-146).

«Вопрос сертификации находится в процессе. То есть у нас по валидации сертификата типа на самолет вопросов нет, есть необходимость согласования условий сертификации двигателя, так как он изначально французский, - сказал Масалов. - К концу 2018 г., я надеюсь, все вопросы, связанные с необходимыми действиями при поставке самолетов в Китай, будут решены, и мы сможем поставлять самолеты».