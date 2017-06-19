Boeing представил новую модификацию лайнера 737 Max

Авиаконцерн Boeing в понедельник, 19 июня, официально представил новую модификацию узкофюзеляжного авиалайнера 737 Max 10. Новая модель является самой крупной среди узкофюзеляжных самолетов, производимых Boeing, уточняет Reuters.

«Наши клиенты попросили нас сделать этот самолет больше», - заявил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин МакАлистер.

По его словам, более 10 клиентов уже готовы купить самолеты новой модификации. Сделки о покупке в общей сложности около 240 самолетов будут обнародованы на этой неделе в ходе авиационно-космического салона ParisAirShow-2017, отметил он. Стоимость нового самолета, согласно каталогу, составляет порядка $124,7 млн. Эксплуатация самолетов 737 Max 10 начнется в 2020 г. Интерес к новым самолетам Boeing проявляют и лизинговые компании.

Например, лизинговое подразделение General Electric - GE Capital Aviation Service - заключило соглашение с Boeing о покупке 20 самолетов 737 Max 10. Еще одна лизинговая компания - BOC Aviation - собирается купить 10 новых самолетов американского авиаконцерна, китайская CDB Aviation - также 10 лайнеров.