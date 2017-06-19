Суд продлил арест имущества фабрики Roshen в Липецке до сентября

Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen по делу о неправомерном возмещении из российского бюджета налога на добавленную стоимость, передает ТАСС со ссылкой на слова директора фабрики Олега Казакова.

«Суд продлил арест имущества фабрики еще на три месяца - до 13 сентября, причем судья проигнорировала требования Пленума Верховного суда, которые говорят о том, что нельзя арестовывать имущество стоимостью больше, чем предполагаемый размер ущерба», - пояснил он.

По его словам, «арестовано многократно больше гипотетического размера ущерба». «У нас арестовано имущества на общую сумму около 1,5 млрд руб., что многократно превышает сумму в 180 млн (ущерб бюджету в рамках уголовного дела)», - отметил Казаков, добавив, что адвокаты «выполнят все возможные процессуальные действия».

Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 000 кв. м. С 1 апреля работа на фабрике была остановлена, в конце месяца начались увольнения сотрудников.