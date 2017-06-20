«Роснефть» пожаловалась МВД на авторов экспертизы нефтепровода Ванкор – Пурпе

«Роснефть» привлекла МВД к спору с налоговиками о том, является ли ее нефтепровод Ванкор – Пурпе магистральным, пишет «Коммерсантъ». ФНС, опираясь на результаты экспертизы, начислила «Роснефти» налог на имущество на этот нефтепровод, определив его как промысловый, тогда как магистральные нефтепроводы пользуются льготами по этому налогу. Структура «Роснефти» – ООО «РН-Ванкор» (до конца 2016 г. – АО «Ванкорнефть») в апреле 2016 г. попросило МВД Башкирии возбудить уголовное дело из-за ущерба, нанесенного в результате экспертизы.

Экспертизу нефтепровода делали в ООО «Институт проблем транспорта энергоресурсов» (ИПТЭР). 19 июня эксперты института проходили опрос в башкирском управлении МВД, узнал «Коммерсантъ». Ранее они пришли к выводу, что Ванкор – Пурпе нельзя считать магистральным нефтепроводом, так как по нему есть возможность транспортировки нетоварной нефти, которая доводится до ГОСТа только при передаче «Транснефти». Кроме того, Ванкор – Пурпе и система «Транснефти» могут функционировать независимо, при этом в состав нефтепровода «Роснефти» входит оборудование и операции по промысловой подготовке нефти (разделение водонефтяной эмульсии). Также на трубе «Роснефти» отсутствуют системы измерения качества нефти, что, по словам экспертов, является требованием российского законодательства для магистральных нефтепроводов.

«Роснефть» оспорила выводы ИПТЭРа и налоговиков. Компания заказала собственную экспертизу в АО «ВНИИСТ». Эксперты этого института решили, что Ванкор – Пурпе можно считать магистральным нефтепроводом.

Нефтепровод Ванкор – Пурпе качает нефть с Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Туруханском районе Красноярского края до системы «Транснефти». Затем нефть по магистральному нефтепроводу ВСТО отправляется на экспорт.

Юрист BGP Litigation Наталия Юрченкова сказала «Коммерсанту», что перечень нефтепроводов, на которые распространяются льготы по налогу на имущество, утвержден правительством и даже присвоение трубопроводу статуса магистрального не означает, что у налогоплательщика автоматически возникает право на льготы.