«Татнефть» потребовала передать ей особняк посольства Украины в Москве

Компания «Татнефть» пытается взыскать в суде с Киева долг в $144 млн. Компания попросила суд передать ей особняк диппредставительства Украины в счет погашения долга. «Истцы просят обратить в счет исполнения решения особняк в Москве. Но эта часть посольства — диппредставительство, где проживают работники посольства и официальные делегации. Здание обладает дипломатическим иммунитетом, и обратить взыскание на имущество нельзя», — заявил представитель украинского минюста в суде, где рассматривался иск об исполнении на территории России решения международного арбитража о взыскании с Киева $144 млн.

Представитель «Татнефти» в суде пояснила, что арбитраж решает лишь вопрос о признании решения международного суда. «На какое именно имущество будет обращено взыскание, сейчас не решается. Это будет решаться на стадии исполнения решения. Пристав выяснит, можно ли обращать взыскание на здание или нет», — сказала она, добавив, что помимо дипломатического имущества у Украины в Москве есть здание на Арбате.

Юрист подчеркнула, что диппредставительство в Воскресенском переулке упомянуто в иске как доказательство того, что у Украины есть имущество в Москве, для определения подсудности.