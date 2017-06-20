Анонс «Ведомостей» на 21 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
мнение россиян по Украине и Сирии расходится с политикой Путина;
поправки в Трудовой кодекс - не в пользу работников;
в Uber слишком много и часто пьют.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: рост продаж в России опережает рост рынка, уверяет в интервью президент Procter & Gamble в Европе Гэри Кумб
и статью на полосе «Комментарии»: как меняются главные тенденции последних 70 лет.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».