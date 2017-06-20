Анонс «Ведомостей» на 21 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

мнение россиян по Украине и Сирии расходится с политикой Путина;

поправки в Трудовой кодекс - не в пользу работников;

в Uber слишком много и часто пьют.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: рост продаж в России опережает рост рынка, уверяет в интервью президент Procter & Gamble в Европе Гэри Кумб

и статью на полосе «Комментарии»: как меняются главные тенденции последних 70 лет.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».