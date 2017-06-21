«Рособоронэкспорт»: санкции стимулировали развитие российских оборонных предприятий

Санкции США и Евросоюза против России сдерживают развитие военно-технического сотрудничества с этими государствами, заявил на 52-м Парижском авиакосмическом салоне в Ле-Бурже гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Как передает ТАСС, он добавил, что и до введения санкций доля этих стран в общем объеме военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами была незначительной. «Рособоронэкспорт», по его словам, рассматривает эти санкции как неконкурентный способ борьбы.

«Что же касается наших традиционных партнеров по военно-техническому сотрудничеству, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то они никаких санкций и ограничений в отношении России не вводили и каких-либо препятствий для военно-технического сотрудничества с ними нет», - сказал Михеев.

Санкции ЕС в сфере ВТС не распространяются на контракты, подписанные до 1 августа 2014 г. В «Рособоронэкпорте» продолжается работа по послепродажному обслуживанию ранее поставленных российских вооружения и военной техники, а также по поставке запчастей ряду европейских стран для поддержания техники в боевой готовности.

«В условиях действия упомянутых санкций российские оборонные предприятия получили хорошие возможности для импортозамещения компонентов и обновления технологической базы. Россия, избавляясь от зависимости в поставках комплектующих изделий, становится более надежным и привлекательным партнером на рынке продукции военного назначения», - заключил Михеев.