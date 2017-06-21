ФАС уличила структуру IKEA в распространении недостоверной рекламы в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила «ИКЕА сентерс рус оперэйшн» (входит в группу компаний IKEA, занимается развитием и управлением торговыми центрами в России) в распространении спорной рекламы. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ФАС, против компании возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства. На компанию пожаловался посетитель ТРЦ «Мега Теплый Стан».

В этом торговом центре проводилась рекламная акция «Напиток в подарок». Там раздавали листовки, о том, что при суммарной покупке в ТРЦ «Мега Теплый Стан» на 1000 руб. в одном из указанных в листовке ресторанов в этом же торговом центре можно получить напиток в подарок. Изображение напитка на листовке не соответствовало реальному подарку, выяснила ФАС. Кроме того, в листовке не было сказано, что для получения подарка нужно было принести в ресторан специальный купон. О купоне ФАС рассказали в «ИКЕА сентерс рус оперэйшн».