Акции Takata подешевели более чем вдвое на слухах о скором банкротстве

Котировки акций проблемного японского производителя автокомпонентов Takata Corp. упали по итогам сессии в четверг почти на 55%, капитализация компании сократилась до немногим более 9 млрд иен ($82,4 млн) из-за слухов о том, что в понедельник компания объявит о банкротстве, передает агентство Bloomberg.

До этого торги бумагами компании не велись несколько дней из-за приостановки регулятором.

Как сообщает CNBC, источники утверждают, что 26 июня Takata подаст в окружной суд Токио заявление о признании ее банкротом. Кроме того, компания начнет процедуру банкротства в США.

Затем Takata планирует обратиться за бридж-кредитом к SMBC - банковской «дочке» одного из крупнейших японских банков Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. По данным источников, речь идет о десятках миллиардов иен (сотнях миллионов долларов) кредита.

За последние три фингода компания потеряла около $1,1 млрд из-за масштабных отзывов с рынка подушек безопасности, которые были признаны дефектными и опасными для жизни. При срабатывании подушки безопасности могут взрываться, что стало причиной 17 смертельных случаев, а также более 150 случаев ранений автомобилистов по всему миру.