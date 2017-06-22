Qatar Airways намерена приобрести 10%-ную долю в American Airlines

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways намерена приобрести 10%-ную долю в авиаперевозчике American Airlines Group Inc., следует из сообщения американской компании.

«American Airlines недавно получила уведомление от Qatar Airways, в котором говорится о намерении Qatar Airways внести значительные инвестиции в American Airlines. Как у публично торгуемой компании, обыкновенные акции American Airlines доступны для покупки на фондовой бирже Nasdaq, а Qatar Airways указала, что покупка будет производиться на открытом рынке», - говорится в сообщении.

Qatar Airways намерена приобрести акции американской компании на сумму более чем $808 млн или 10% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций по цене бумаг American Airlines на закрытие торгов среды.

Qatar Airways - одна из крупнейших авиакомпаний на Ближнем Востоке, осуществляющей рейсы в 144 направлениях. Ее авиапарк состоит примерно из 340 современных самолетов.

Американская American Airlines является одним из крупнейших авиаперевозчиков в мире. Компания обслуживает около 6700 рейсов ежедневно по 350 направлениям в 50 странах.