Дефицит никеля в мире в апреле сократился из-за роста производства

Производство рафинированного никеля в мире в апреле было ниже потребления, хотя дефицит сократился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные расчеты Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

Выпуск металла в апреле увеличился на 2,5% до 169 900 т со 165 700 т в предшествующий месяц, в основном, за счет повышения производства в Индонезии и Китае. В то же время объем спроса незначительно снизился и составил 173 100 т против 173 900 т.

Таким образом, в апреле на глобальном рынке был зафиксирован дефицит в размере 3200 т по сравнению с 8200 т месяцем ранее, сообщает Times of India.

Производство никеля в мире в январе-апреле увеличилось на 5,7% до 667 500 т с 631 400 т, потребление - на 6,7%, достигнув 689 900 т по сравнению с 646 700 т годом ранее. В результате дефицит металла в текущем году составляет 22 400 т против 15 300 т в январе-апреле прошлого года.

Индонезия нарастила выпуск рафинированного никеля в январе-апреле почти втрое - до 64 000 т, Китай - на 12,9%, до 196 700 т.