«Газпром» перенаправил часть газа из Восточной Сибири на запад из-за снижения потребления

«Газпром» дал дополнительные 12 млн куб. м газа в сутки в систему магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» из Восточной Сибири из-за сниженного потребления топлива, говорится в корпоративном издании сургутской «дочки» корпорации.

«Газ подается из системы газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск".

Такая ситуация, связанная с дополнительной подачей газа в газопровод в западном направлении, продлится до конца лета, и вызвана она сезонным снижением потребления "голубого топлива" в восточносибирском направлении», - говорится в издании.

Общий объем транспорта газа по газопроводу Уренгой - Челябинск (с учетом ремонтной кампании на магистрали) составляет около 140 млн куб. м газа в сутки, по маршруту Заполярное - Уренгой - 310 млн куб. м газа в сутки.

«Газпром трансгаз Сургут» - 100%-ное дочернее предприятие «Газпрома», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Западной Сибири.