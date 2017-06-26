Минфин не планирует приватизировать крупные активы в ближайшем будущем

Министерство финансов не планирует проводить крупные приватизационные сделки вроде продажи пакетов «Роснефти» и «Башнефти» в ближайшем будущем, заявил в интервью ТАСС руководитель ведомства Антон Силуанов.

«Приватизация всегда актуальна. Но есть стратегические компании, в том числе сырьевые. По ним мы, как правило, достигли предела, за которым государство может потерять контроль над активом, а это уже вопрос национальной безопасности», – пояснил он.

По его словам, Минфин старается проводить такую экономическую политику, чтобы крупные сделки по приватизации «не понадобились». «Хотя, безусловно, приватизация имеет плюс не только в виде поступления денежных средств в федеральный бюджет, но и [в виде] снижения доли государства в экономике, участия частных акционеров в развитии госкомпаний. Это всегда хороший стимул, заставляющий мобилизоваться, работать эффективнее», – добавил Силуанов.