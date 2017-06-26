АТОР: турпоток из России в Доминикану вырос на 225%

Количество российских туристов, которые едут в Доминиканскую Республику, выросло на 225%, заявила в интервью «Вестнику АТОР» Галина Лысенко, глава представительства минтуризма Доминиканской Республики в России, на Украине и в странах СНГ.

Лысенко рассказала, что с января по май 2017 г. Доминикану посетили 100 292 российских туриста, что на 225% больше, чем за аналогичный период 2016 г. В мае 2017 г. в страну приехали 19 799 россиян против 6193 человек в мае прошлого года (рост на 319%).