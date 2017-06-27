Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 июня 2017 года

Политика

Вашингтон обнаружил признаки подготовки правительством Сирии новой химической атаки. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила, что в случае атаки оно «дорого за это заплатит» читать на WSJ.com читать на FT.com

Генеральный прокурор Бразилии обвинил президента страны Мишела Темера в коррупции. Он подозревается в получении взяток на $150 000 от экс-председателя совета директоров мясной компании JBS Жоэсли Батисты читать на WSJ.com читать на FT.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сравнил президента США Дональда Трампа с Гитлером и назвал его политику «нацизмом XXI века» читать на WSJ.com

Крупный план

В субботу вступит в силу крупная налоговая реформа премьер-министра Индии Нарендры Моди, цель которой сделать страну единым рынком читать на FT.com

Экономика

Безработица в странах Центральной Европы снизилась в последние годы благодаря тому, что там находятся заводы крупных иностранных компаний. Но нехватка квалифицированных работников угрожает экономическому росту региона читать на FT.com

Президент ЕЦБ Марио Драги выразил уверенность в том, что политика центробанка приведет к ускорению инфляцию до целевого уровня. Его оптимизм должен усилить разговоры о том, что ЕЦБ скоро начнет обсуждать сокращение денежного стимулирования читать на WSJ.com читать на FT.com

Федеральная резервная система США (ФРС) ухудшила прогноз роста ВВП страны до 2,1% в 2017-2018 гг. из-за снижения шансов на то, что республиканцы осуществят налоговую реформу в этом году читать на FT.com

Модель Миранда Керр передала министерству юстиции США подаренные ей ювелирные украшения стоимостью более $8,1 млн. Власти США подозревают, что эти украшения были куплены бизнесменом Джо Лоу на деньги, выведенные из малазийского суверенного фонда 1MDB читать на WSJ.com

Индустрия

Arconic прекратит продавать воспламеняемые облицовочные панели, которыми была отделана сгоревшая в Лондоне жилая башня Гренфелл-тауэр читать на WSJ.com читать на FT.com

Судоходный магнат Джон Фредриксен рассказал о планах увеличить число нефтяных танкеров своей компании Frontline несмотря на их избыток в мире, $10 млрд долга и неудавшиеся поглощения читать на WSJ.com

Автомобили

Takata уже попросила защиту от кредиторов, но могут пройти годы, прежде чем она справится с отзывом взрывоопасных подушек безопасности. Только в США нужно заменить около 54 млн подушек читать на WSJ.com

Власти европейских городов под давлением судов и активистов запрещают или ограничивают использование дизельных автомобилей из-за беспокойства по поводу вредных выбросов читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала во вторник утром. Инвесторы ждут данных о ее запасах в США читать на WSJ.com

Финансы

Волатильность на фондовом рынке близка к рекордно низкому уровню, а финансовые результаты компаний в этом году улучшаются. Но инвесторы все больше стремятся защититься от возможного резкого падения рынка, опасаясь таких рисков, как возможные ошибки ФРС США или падение цен на нефть читать на WSJ.com

Прошло ровно 50 лет с тех пор, как был установлен первый в мире банкомат. Теперь банки стремятся адаптировать банкоматы к развитию цифровых технологий и росту популярности мобильных платежей читать на FT.com

Банк Англии распорядился, чтобы банки в Великобритании увеличили уровень капитала ради защиты финансовой системы страны от рисков, связанных с Brexit, бумом потребительского кредитования и Китаем читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские банки планируют создать платформу для расчетов по международным торговым операциям на основе технологии блокчейн. Это должно ускорить этот во многом остающийся бумажным процесс читать на FT.com

Известный музыкальный продюсер Куинси Джонс разрешил использовать свое имя в названии биржевого фонда (ETF), инвестирующего в музыкальные и прочие потоковые сервисы, - Quincy Jones Streaming Music, Media & Entertainment ETF. Таким образом, необычных нишевых биржевых фондов стало больше читать на FT.com

MSCI только на прошлой неделе включила в свои индексы акции китайских компаний, номинированные в юанях. Теперь она заявила, что может увеличить число таких компаний почти в два раза, но не назвала сроков читать на WSJ.com

Технологии

Технология распознавания лиц становится частью повседневной жизни в Китае. Власти используют ее на улицах и в общественных местах с целью повлиять на поведение людей и идентифицировать правонарушителей. Например, экраны на улицах показывают лица людей, перешедших дорогу на красный свет читать на WSJ.com

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро. Она обвиняет компанию в злоупотреблении своим доминирующим положением в интернет-поиске с целью дать преимущество собственному сервису сравнения цен. Google не признает свою вину читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые американские конкуренты Google написали Еврокомиссии письмо, в котором поддержали ее ожидавшееся решение оштрафовать компанию. Другие организации, наоборот, обвиняют Брюссель в протекционизме, направленном против компаний из США читать на FT.com

Samsung в июле начнет продажи новой версии печально известного смартфона Galaxy Note 7. К названию модели добавлены буквы FE, означающие Fandom Edition читать на WSJ.com

Ожидается, что Samsung в этом квартале впервые станет крупнейшим в мире производителем чипов, обойдя Intel читать на FT.com

Alphabet наняла занимающуюся прокатом машин Avis Budget Group, чтобы она обслуживала ее самоуправляемые автомобили. Alphabet хочет в будущем создать сеть самоуправляемых такси читать на WSJ.com

Американский мобильный оператор Sprint ведет эксклюзивные переговоры о сотрудничестве с кабельными компаниями Charter Communications и Comcast, говорят знакомые с ситуацией люди. Переговоры Sprint о слиянии с T-Mobile US пока приостановлены читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Гендиректор Nestle Марк Шнайдер дал понять в понедельник, что намерен продолжать свою собственную стратегию несмотря на давление инвестора-активиста Third Point читать на WSJ.com читать на FT.com

Third Point хочет, чтобы Nestle продала свою долю в L'Oreal стоимостью $27,4 млрд. Акции обеих компаний выросли примерно на 4% в понедельник, когда стало известно об инвестиции хедж-фонда читать на WSJ.com

Похожий на текилу мексиканский напиток мескаль становится очень популярным. Но крупнейшим в мире производителям алкоголя сложно извлечь из этого большую прибыль, ведь мескаль трудно выпускать в крупном масштабе. Его продажи в прошлом году составили лишь $124 млн, тогда как текилы - $6,9 млрд читать на WSJ.com

Менеджмент

Unilever проводит радикальный эксперимент с наймом сотрудников. Раньше она искала их в основном в нескольких учебных заведениях и изучала их резюме. Но теперь, чтобы диверсифицировать набор кандидатов, компания полагается на алгоритмы и размещает целевую рекламу о вакансиях в социальных сетях читать на WSJ.com

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