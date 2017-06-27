Сланцевая добыча в Пермском бассейне США прибыльна даже при $25 за баррель – Pioneer Natural Resources

Одно из крупнейших месторождений сланцевой нефти в США, Пермский бассейн (Permian Basin), настолько богато сырьем, что его запасы начнут сокращаться не ранее, чем через четверть века, считает Скотт Шеффилд, председатель совета директоров Pioneer Natural Resources. Об этом, как сообщает Bloomberg, он заявил на конференции Управления энергетической информации США (EIA) в Вашингтоне. А работающие в Пермском бассейне компании, по уверению Шеффилда, будут получать прибыль, даже если цена нефти упадет в район $25 за баррель.

Pioneer Natural Resources, одна из ведущих компаний по сланцевой добыче, которая также одной из первых стала разрабатывать Пермский бассейн, прогнозирует, что ее средние темпы роста добычи будут не ниже 15% в период до 2026 г.

Расходы на добычу там так невелики, что компании будут наращивать бурение новых скважин, добавил Шеффилд. По данным EIA, сейчас каждая буровая на этом месторождении дает 662 барреля в день против 217 баррелей в конце 2014 г. Число работающих нефтяных буровых установок в США выросло до 758 с посткризисного минимума 316 в мае 2016 г., согласно Baker Hughes.

Среднедневная нефтедобыча в Пермском бассейне составила в июне 2,46 млн баррелей.