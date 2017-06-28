Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 июня 2017 года

Политика

Компания Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, зарегистрировалась в США как иностранный агент и подтвердила, что получила более $17 млн от украинской Партии регионов за лоббизм читать на WSJ.com

Минимум 10 нынешних и бывших помощников Дональда Трампа нанимают адвокатов в связи с расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США читать на WSJ.com

Лидеры республиканцев в сенате США из-за разногласий внутри партии отложили голосование по законопроекту о реформе здравоохранения читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник об атаке вертолета на Верховный суд страны. Но оппозиция называет это диверсией, с помощью которой правительство пытается нейтрализовать не находящиеся под его контролем государственные институты читать на WSJ.com

Экономика

Курс евро и доходности гособлигаций еврозоны в среду продолжили расти после того, как президент ЕЦБ Марио Драги накануне намекнул на сокращение программы денежного стимулирования. Появились опасения, что инвесторы будут распродавать гособлигации читать на WSJ.com читать на FT.com

Brexit может создать дыру в бюджете ЕС, говорится в докладе Еврокомиссии. В нем также предлагаются способы пополнения доходов бюджета читать на FT.com

Запланированная в Индии налоговая реформа вызвала протесты и забастовки. Компании утверждают, что не готовы к введению новой системы в субботу читать на WSJ.com

Траты китайских туристов за рубежом стали «аномально высокими» в последние годы, выявило исследование Федеральной резервной системы США. Фальсификация их затрат маскирует отток капитала из страны и искусственно сокращает профицит ее внешнеторгового баланса, предполагает ФРС читать на FT.com

Human Rights Watch раскритиковала Всемирный банк за то, что он закрывает глаза на использование детского труда в Узбекистане, и призвала его приостановить кредитование сельскохозяйственного сектора страны читать на FT.com

Автомобили

Tesla тратит на маркетинг значительно меньше крупных автопроизводителей. Но ее бренд все равно оценивается дороже, чем у многих конкурентов, благодаря обсуждениям в социальных сетях читать на FT.com

Уже более 200 компаний намерены производить и продавать электромобили в Китае благодаря щедрым государственным субсидиям. Но теперь Пекин начал отменять субсидии. Он хочет, чтобы вместо множества небольших стартапов этим занимались несколько национальных гигантов читать на FT.com

Американское подразделение Takata договорилось с автопроизводителями о финансовой поддержке, которая позволит ему продолжать работать, несмотря на масштабный отзыв подушек безопасности и требования о выплате компенсаций в связи с их дефектами читать на WSJ.com

Энергоресурсы

«Росатом» ставит перед собой амбициозные цели по расширению бизнеса, несмотря на проблемы всего сектора атомной энергетики читать на FT.com

Институт управления природными ресурсами (NRGI) призвал Saudi Aramco раскрыть больше данных перед запланированным IPO. Он признал ее одной из самых непрозрачных добывающих природные ресурсы госкомпаний в мире читать на FT.com

Финансы

Британское Управление финансовых услуг (FCA) призывает радикально изменить работу управляющих активами. Регулятор хочет, чтобы в секторе было больше прозрачности и конкуренции, и настаивает на введении управляющими единой комиссии для своих клиентов, в которую уже все включено читать на WSJ.com читать на FT.com

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта может стать крупнейшим акционером Bank of America, если результаты стресс-теста не преподнесут сюрпризов и позволят банку повысить дивиденды читать на WSJ.com

Продолжению ралли на фондовом рынке США способствует популярность пассивных инвестиций, в частности биржевых фондов (ETF). Они потратили $98 млрд на покупку акций в I квартале. Это больше, чем за предыдущие два года читать на WSJ.com

Компания Square Джека Дорси, занимающаяся обработкой платежей, теперь стремится и выдавать займы потребителям читать на WSJ.com

Технологии

Apple в честь 10-летия iPhone планирует выпустить сразу три новых версии смартфона вместо двух. Ожидается, что они будут оснащены такими новыми функциями, как беспроводная зарядка и распознавание лица. Но аналитики предупреждают, что Apple идет на большой риск читать на WSJ.com

Во вторник компании по всему миру, включая Россию, подверглись кибератакам. Вирус требует выкуп в биткоинах за разблокировку файлов зараженных компьютеров. Некоторые эксперты считают, что главным источником вируса стало программное обеспечение украинской компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Компании в Европе и США продолжают испытывать проблемы из-за атаковавшего их накануне вируса. Так, Maersk сообщила о том, что он продолжает мешать ее операциям в некоторых портах читать на WSJ.com

В среду появились признаки распространения кибератаки на Азию и Австралию читать на FT.com

Amazon впервые вошел в топ-5 самых дорогих брендов в рейтинге BrandZ. Стоимость его бренда выросла на 41% до $139 млрд. Верхние строчки рейтинга заняли технологические компании, чьи сервисы стали частью повседневной жизни читать на WSJ.com

Google и другие американские технологические гиганты привлекли к себе пристальное внимание регуляторов ЕС в последние годы. Но эксперты и чиновники говорят, что это связано не с несправедливым отношением к компаниям из США, а с тем, что они доминируют в секторе читать на WSJ.com

Toshiba подала против Western Digital иск на $1 млрд, чтобы та не мешала ей продать свой бизнес по производству полупроводников читать на FT.com

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет на фоне Brexit переманить из Великобритании инженеров и IT-компании читать на FT.com

Потребительский рынок

Nestle объявила о планах потратить $20,8 млрд на выкуп акций в течение трех лет после того, как она оказалась под давлением инвестора-активиста Third Point. Также компания сосредоточится на инвестициях в такие перспективные сегменты, как кофе и корм для животных, и хочет приобрести компании, выпускающие товары для ухода за здоровьем читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что стартап Blue Apron, продающий наборы для приготовления блюд, проведет IPO на этой неделе. Годовая выручка компании превышает уже $790 млн, но ей сложно найти лояльных клиентов, поэтому у нее высокие маркетинговые расходы. В среду компания оценила свои акции в $10-11 вместо предполагавшихся ранее $15-17 читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Alibaba вложила еще $1 млрд в онлайн-ритейлера Lazada из Юго-Восточной Азии, увеличив свою долю в нем до 83%. Теперь Lazada оценивается в $3,15 млрд читать на FT.com

Недвижимость

Прошло уже три года с тех пор, как в США был открыт последний огромный торговый центр. Он оказался успешным проектом, но ожидается, что таких торговых центров в стране станет меньше на фоне роста числа менее крупных магазинов и онлайн-торговли читать на WSJ.com

Деловые интересы Дональда Трампа в Индии пострадали из-за запланированной в стране налоговой реформы. Местный девелопер снизил цены на квартиры в еще не достроенной башне Trump Tower в Мумбае, пытаясь продать их до повышения налогов в субботу читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.