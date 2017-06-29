США не стали запрещать провозить ноутбуки в салоне самолета, но ужесточили проверки пассажиров

Через три недели вступят в силу усиленные меры безопасности для авиарейсов в США из других стран. Как сообщает Reuters, новые правила представил министр национальной безопасности Джон Келли. Новые правила предполагают увеличение времени проверок пассажиров и их гаджетов. Цель ужесточения проверок - не допустить проноса на борт бомб и взрывчатки. Запрещать проносить ноутбуки в салон власти не стали.

Новые меры безопасности будут ежедневно испытывать на себе 325 000 пассажиров примерно 2000 рейсов, прибывающих в США, они затронут 180 авиакомпаний и 280 аэропортов в 105 странах. Келли выразил надежду, что авиакомпании будут выполнять эти требования, и добавил, что ограничения не будут окончательным шагом в укреплении мер безопасности.

Объединение авиакомпаний Airlines for America (A4A) уже выразило сожаление, что власти не обсуждали новые меры с перевозчиками, тогда как это позволило бы избежать сбоев в расписании и работе авиакомпаний и неприятностей для пассажиров, которые теперь весьма вероятны.

В марте США запретили провозить в салонах электронные устройства крупнее смартфона на рейсах из 10 аэропортов Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта. Этот запрет сохранен, но не расширен.