Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 июня 2017 года

Политика

Жесткая реакция президента Венесуэлы Николаса Мадуро на загадочную атаку вертолета на Верховный суд страны только усилила подозрения оппозиции и обычных венесуэльцев, что это была постановка, а не реальная попытка госпереворота. Более того, полицейский Оскар Перес, якобы угнавший самолет, в прошлом снимался в кино читать на WSJ.com читать на FT.com

В четверг вступит в силу запрет на въезд в США граждан шести мусульманских стран. Также власти США разъяснят, для кого может быть сделано исключение читать на WSJ.com

«Исламское государство» (запрещено в России) терпит поражения в Сирии и Ираке. Но ожидается, что иракские курды проголосуют за независимость от Багдада на референдуме в сентябре. Это вызывает новые опасения о стабильности в регионе читать на WSJ.com

Экономика

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду представил планы реформ рынка труда читать на WSJ.com читать на FT.com

Япония и ЕС близки к заключению соглашения о свободной торговле. Они хотят сделать это до начала саммита G20 в Германии на следующей неделе читать на FT.com

Объем слияний и поглощений в Европе в первом полугодии вырос на 33% до $440,5 млрд, согласно Thomson Reuters. Это позволило ей обойти по этому показателю Азиатско-Тихоокеанский регион, уступив только США читать на FT.com

Ожидается, что слияний и поглощений в Европе во втором полугодии станет больше, несмотря на связанную с Brexit политическую неопределенность читать на WSJ.com

В четверг утром стоимость гособлигаций США и европейских стран продолжила снижаться третий день подряд, так как инвесторы реагируют на намеки центробанков о прекращении чрезвычайно мягкой денежной политики читать на WSJ.com

Индустрия

Власти США будут предъявлять к совершающим рейсы в страну авиакомпаниям более строгие требования безопасности. Но они согласились не вводить запрет на провоз ноутбуков в ручной клади читать на WSJ.com читать на FT.com

Сырьевой трейдер Louis Dreyfus готовится продать долю в LDC Metals, торгующей металлами, чтобы сосредоточиться на ключевых операциях. Louis Dreyfus наняла Citigroup для поиска потенциального инвестора читать на FT.com

Энергоресурсы

Рост нефтедобычи в Канаде может помешать планам ОПЕК поддержать цены на нефть за счет сокращения собственной добычи. Ожидается, что за два года добыча Канады вырастет почти на 600 000 баррелей в день читать на FT.com

Администрация Дональда Трампа не исключает предоставление государственной помощи обанкротившейся компании Westinghouse, занимающейся атомной энергетикой. Вашингтон не хочет, чтобы она досталась покупателям из России или Китая. Сейчас Westinghouse принадлежит испытывающей проблемы Toshiba читать на FT.com

Финансы

Все крупные банки США успешно прошли стресс-тесты, поэтому ФРС одобрила их планы по выплате дивидендов. Они намерены потратить на дивиденды и выкуп акций почти 100% своей прибыли читать на WSJ.com читать на FT.com

Когда 20 лет назад Великобритания передала Гонконг Китаю, казалось, что он станет для иностранных инвесторов воротами на китайский рынок. Но вместо этого Китай стал доминировать на гонконгском рынке читать на WSJ.com

В начале июня китайские регуляторы распорядились, чтобы некоторые банки изучили риски, связанные с их займами некоторым китайским конгломератам. Но всем остальным об этом стало известно только на прошлой неделе. Поэтому инвесторы недовольны и считают, что регуляторы дали банкам возможность незаметно продать акции и облигации этих компаний читать на WSJ.com

Уровень валютных резервов Китая стабилизировался, поэтому Пекин дал понять местным страховщикам, что смягчит ограничения на иностранные инвестиции в 2018 г. Именно страховые компании активно делали такие инвестиции читать на FT.com

Новый гендиректор AIG Брайан Дюперро заявил, что, в отличие от своего предшественника, предпочитает тратить деньги на поглощения, а не выкуп акций читать на WSJ.com читать на FT.com

Объем слияний и поглощений с участием фондов прямых инвестиций в первом полугодии вырос на 29% до $143,7 млрд, максимума с 2007 г., согласно Thomson Reuters. Фонды активизировались под давлением инвесторов читать на FT.com

Технологии

Конкуренты Google могут воспользоваться решением Еврокомиссии оштрафовать компанию по антимонопольным обвинениям, чтобы потребовать от нее в суде компенсации. Но вряд ли это им сильно поможет читать на WSJ.com читать на FT.com

Эксперты говорят, что распространение вируса-вымогателя по всему миру началось с Украины. Киев возлагает вину на Кремль читать на FT.com

Основатель Telegram Павел Дуров в среду дал согласие на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора, чтобы избежать его блокировки читать на FT.com

Британец подал в суд на Uber, требуя у нее квитанцию для вычета НДС по поездке. Это позволит ему сэкономить 56 пенсов. Но если суд примет его аргументы, Uber, возможно, придется задним числом заплатить НДС в Великобритании на сотни миллионов фунтов читать на FT.com

Медиабизнес

Григорий Березкин, только что купивший РБК, заявил Financial Times, что не будет влиять на редакционную политику и что расследования как раз и интересны, а если с ними не будет получаться, он выбросит свой смартфон в Москву-реку читать на FT.com

Потребительский рынок

Nike думала, что не нуждается в Amazon, так как сама хотела контролировать свой имидж и маркетинг. Однако появление третьих лиц, перепродающих товары Nike на платформе Amazon, заставило компанию заключить партнерское соглашение с онлайн-ритейлером читать на WSJ.com

Nestle на этой неделе представила свою стратегию. Согласно ей, Nestle не собирается связывать свое будущее с готовыми пищевыми продуктами, которые десятилетиями составляли основу ее бизнеса читать на WSJ.com

Сеть аптек Walgreens Boots Alliance отказалась от покупки конкурента Rite за $9,4 млрд из-за претензий антимонопольных регуляторов. Вместо этого она приобретет половину аптек Rite Aid за $5,18 млрд читать на WSJ.com

Sycamore Partners приобретет продавца офисных принадлежностей Staples примерно за $6,9 млрд , несмотря на снижение его продаж в последние годы. Это крупнейший выкуп с использованием заемных средств в этом году читать на WSJ.com

Стартап Blue Apron продал свои акции по $10 во время IPO. В результате, он был оценен лишь в $1,9 млрд. Это меньше, чем во время привлечения им инвестиций в 2015 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Менеджерам стоит хорошо подумать прежде, чем соглашаться на работу в компаниях, продающих, например, марихуану или игрушки для взрослых. Потом это может помешать им получить хороший пост в компаниях из более традиционных отраслей читать на WSJ.com

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