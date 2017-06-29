Анонс «Ведомостей» на 30 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

директор Третьяковки Зельфира Трегулова рассказала, как будет пополнять коллекцию музея;

на примаковских чтениях обсуждают США, терроризм и Украину;

недостоверный адрес юрлица грозит семью неприятностями.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: на каких активах можно было заработать во II квартале этого года

и статью на полосе «Комментарии»: количество россиян, считающих себя бедными, не меняется.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».