Анонс «Ведомостей» на 30 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
директор Третьяковки Зельфира Трегулова рассказала, как будет пополнять коллекцию музея;
на примаковских чтениях обсуждают США, терроризм и Украину;
недостоверный адрес юрлица грозит семью неприятностями.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: на каких активах можно было заработать во II квартале этого года
и статью на полосе «Комментарии»: количество россиян, считающих себя бедными, не меняется.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».