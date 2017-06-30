Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 июня 2017 года

Политика

В четверг вступили в силу жесткие ограничения на въезд в США для граждан ряда мусульманских государств. Исключения предусмотрены только для людей, имеющих тесные родственные или деловые связи в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Перед президентскими выборами в США республиканец Питер В. Смит проводил независимое расследование и пытался найти электронные письма, которые, по его мнению, российские хакеры могли украсть с сервера Хиллари Клинтон. Пытаясь заручиться помощью других людей, он говорил им, что работает с Майклом Флинном, который тогда был советником Дональда Трампа. Неясно, играл ли на самом деле Флинн роль в этом проекте. Смит умер в мае, вскоре после того, как дал интервью The Wall Street Journal читать на WSJ.com

США ввели санкции против китайского Bank of Dandong. Они обвинили его в содействии финансированию компаний, участвующих в ядерной программе Северной Кореи читать на WSJ.com читать на FT.com

Северная Корея после прихода к власти Ким Чен Ына резко ускорила разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Это беспокоит США и мировое сообщество читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что бюджетный дефицит Франции в этом году превысит допустимый ЕС уровень. Это может помешать планам нового президента Эммануэля Макрона реформировать экономику читать на WSJ.com читать на FT.com

Дефицит работников в Японии вырос до максимума за 43 года. Однако это пока не способствует ускорению инфляции до целевого уровня читать на FT.com

В Бразилии может снова начаться рецессия в этом году, прогнозирует World Economics. Также может продолжиться рецессия в ЮАР на фоне политической неопределенности читать на FT.com

Точка зрения

Возможное введение пошлин на импорт стали в США, о котором думает администрация Дональда Трампа, вряд ли поможет американским рабочим. Наоборот, компаниям наверняка придется заменять их на роботов, пишет колумнист FT Джиллиан Тетт читать на FT.com

Крупный план

Строительство дорогого завода в неудобном месте в индийской провинции – это пример того, на что приходится идти General Electric, чтобы развивать свой бизнес за границей на фоне роста протекционизма и замедления международной торговли читать на WSJ.com

Индустрия

Британский производитель упаковочных материалов DC Smith приобретет за $1,14 млрд 80% акций американского конкурента Interstate Resources читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром продолжили расти уже седьмую сессию подряд благодаря снижению уровня добычи в США на прошлой неделе читать на WSJ.com

«Роснефть» ведет переговоры с иракским Курдистаном о разработке нефтяных месторождений. Но они находятся на спорной территории, поэтому возможная сделка может вызвать недовольство Багдада читать на FT.com

Крупные банки ухудшили свой прогноз цен на нефть второй месяц подряд из-за ожиданий, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем предполагалось читать на WSJ.com

Строительство нефтепровода Keystone XL в Канаде и США годами откладывалось из-за протестов и проблем с регуляторами. В этом году Дональд Трамп наконец дал проекту зеленый свет, но нефтедобытчики и НПЗ больше не заинтересованы в нем на фоне низких цен на нефть и наличия других вариантов ее транспортировки читать на WSJ.com

Дональд Трамп в четверг объявил о новой эпохе «доминирования» США в энергетике и планах свернуть в секторе ограничения своего предшественника Барака Обамы. Это раскритиковали защитники окружающей среды читать на WSJ.com читать на FT.com

Британская Hurricane Energy намерена привлечь $520 млн для разработки нефтяных месторождений на шельфе Северного моря несмотря на низкие цены на нефть читать на FT.com

Финансы

Котировки акций крупных банков США в четверг выросли благодаря хорошим результатам стресс-тестов читать на WSJ.com

Ставка на Bank of America принесет большие дивиденды Уоррену Баффетту - $1,6 млрд, если быть точным, - благодаря хорошим результатам стресс-тестов. Также Berkshire Hathaway, вероятно, станет крупнейшим акционером банка читать на FT.com

Скачки валютных курсов на этой неделе свидетельствуют, насколько инвесторы склонны неправильно интерпретировать очевидные заявления центробанков читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет увеличить число IPO, позволив крупным компаниям подавать документы конфиденциально. Пять лет назад она уже предоставила такую привилегию небольшим компаниям и стартапам читать на FT.com

Китайские банки стали активнее использовать один из инструментов привлечения заемных средств спустя всего два месяца после того, как регуляторы предупредили их этого не делать. Это свидетельствует, как трудно Китаю снизить риски своей финансовой системы читать на WSJ.com

Технологии

Google процветала, запуская новые сервисы, помогающие пользователям искать информацию. Но решение Еврокомиссии оштрафовать ее, исходя из антимонопольных соображений, ставит эту стратегию под угрозу читать на WSJ.com

Вирус, поразивший компании по всему миру, был распространен с целью нанести урон, а не заработать на разблокировке файлов, говорят эксперты читать на WSJ.com читать на FT.com

Дюжина графиков демонстрируют, как iPhone за 10 лет изменил бизнес Apple и технологический сектор читать на WSJ.com

Немецкий парламент в пятницу принял законопроект, позволяющий штрафовать технологические компании на сумму до $57 млн, если они не будут быстро удалять со своих платформ разжигающие ненависть посты и другой неприемлемый контент читать на WSJ.com

Медиабизнес

Для работы над выходящим скоро фильмом «Человек-паук: Возвращение домой» объединились два давних конкурента - Sony Pictures и Walt Disney. Первая надеется возродить свой кинобизнес и получит всю прибыль от проката фильма. Disney контролирует все мерчендайзинговые права, поэтому для нее этот фильм – двухчасовая реклама своих игрушек читать на WSJ.com

The Wall Street Journal прекратит выпускать печатную версию газеты в Европе и думает об аналогичном шаге в Азии, чтобы сосредоточиться на цифровой подписке читать на FT.com

Потребительский рынок

После покупки ритейлера Whole Foods Market онлайн-гигантом Amazon на рынке доставке еды вырастет конкуренция. Поэтому такие стартапы, как Instacart, будут еще активнее стремиться увеличить свою рыночную долю читать на WSJ.com

На этой неделе появились разговоры о том, что L’Oreal и Nestle могут продать принадлежащие им друг в друге доли. Это привлекло внимание к тому, какую роль в успехе L’Oreal играют ее отношения с Nestle читать на FT.com

Число крокодилов в Австралии увеличивается благодаря тому, что торговля их кожей приносит хорошую прибыль местным жителям. Кожа идет на изготовление товаров люксовых брендов читать на FT.com

Туристический бизнес Турции восстанавливается. В прошлом году поток иностранных туристов резко снизился из-за ухудшения отношений с Россией и терактов, но теперь их число снова растет читать на FT.com

LG Electronics стремится обойти Samsung на рынке бытовой техники и электроники. Ее попытки приносят результат, что благоприятно сказывается на ее прибыли и акциях, хотя ее бизнес по продаже смартфонов продолжает нести убытки читать на FT.com

Компаниям, продающим гаджеты для контроля за качеством сна, сложно оправдывать ожиданиям потребителей и выполнять свои обещания читать на FT.com

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