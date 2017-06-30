«Газпром» до 2020 года инвестирует $2-2,5 млрд в газотранспортную систему Белоруссии

«Газпром» планирует инвестировать в газотранспортную систему Белоруссии $2-2,5 млрд до 2020 г. Об этом говорится в материалах к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства.

«Газпром» является собственником белорусского участка газопровода «Ямал - Европа». До 2020 г. компания планирует инвестировать в развитие газотранспортной системы Белоруссии $2-2,5 млрд, в увеличение мощностей подземных хранилищ газа - $1,1 млрд», - говорится в документе.

В материалах отмечается, что в Белоруссии работают около 2500 компаний с российским участием, а в России - более 1000 белорусских фирм.

На конец 2016 г. объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику составил порядка $4 млрд. Крупнейший инвестиционный проект на сегодня - строительство «Росатомом» в городе Островец первой белорусской АЭС мощностью 2400 МВт. Запуск первого энергоблока АЭС намечен на 2019 г.

Доля России во внешнем товарообороте с Белоруссией составляет 51,2%. Объем двусторонней торговли в 2016 г. составил $26,1 млрд, что превышает аналогичный показатель 2015 г. на 5,2%. При этом экспорт из России в Белоруссию составил $15,3 млрд, сократившись на 10,8%, а импорт - $10,8 млрд, что выше показателя 2015 г. на 4%.