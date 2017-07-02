Анонс «Ведомостей» на 3 июля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
через три года Россия утонет в мусоре, но планы спасения оптимизма не вызывают;
китайские смартфоны покорят российский рынок;
в докладе Пентагона о военной мощи России есть арифметические ошибки.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент Total Патрик Пуянне объяснил в интервью, почему будет работать в России, невзирая на санкции,
и статью на полосе «Комментарии»: государство ищет альтернативу россиянам, не желающим переезжать на Дальний Восток даже ради бесплатного гектара.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».