Анонс «Ведомостей» на 3 июля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

через три года Россия утонет в мусоре, но планы спасения оптимизма не вызывают;

китайские смартфоны покорят российский рынок;

в докладе Пентагона о военной мощи России есть арифметические ошибки.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент Total Патрик Пуянне объяснил в интервью, почему будет работать в России, невзирая на санкции,

и статью на полосе «Комментарии»: государство ищет альтернативу россиянам, не желающим переезжать на Дальний Восток даже ради бесплатного гектара.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».