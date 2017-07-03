Погрузка на сети РЖД выросла на 2,6% в июне

Погрузка на сети РЖД в июне 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 2,6% и составила 103,8 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июне 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% и составил 202,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 7% и составил 257,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – июнь 2017 г. выросла на 3,6% в годовом выражении и составила 620,7 млн т.