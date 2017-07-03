ФАС разрешила «Газпром нефти» купить 25% в «дочке» Repsol

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» о покупке 25% «Евротэк-Югра» (дочернее предприятие испанской Repsol в Ханты-Мансийском автономном округе), сообщила сегодня пресс-служба ФАС.

Ходатайство на покупку 25% «Евротэк-Югра» компания «Газпром нефть» подала в ФАС 26 мая.

«Дочка» Repsol – «Евротэк-Югра» – владеет семью лицензионными участками: два с добычными лицензиями и пять – в стадии поиска и разведки. На двух участках – Карабашский 1 и 2 – открыто месторождение Оурьинское с запасами по категории С1 + С2 около 30 млн т.